Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor! Hocası duyurdu...

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki sol beki Umut Meraş ile ilgili olarak eski hocası Paul Le Guen açıklamalarda bulundu ve oyuncunun Fransa'ya dönmek istediğini belirtti. Umut Meraş'a bir talip olup olmadığı merak edilirken, Paul Le Guen oyuncuya dair başka açıklamalarda da bulundu.

Umut Meraş'ın son durumu ile ilgili olarak eski hocası Paul Le Guen'den önemli açıklamalar geldi. Türkiye'ye geri döndükten sonra işler istediği gibi gitmeyen oyuncu için durum değerlendirmesi yapan Paul, ayrıca da Umut'u Fransız kulüplerine önerdi.

Fransız teknik adam Paul Le Guen, Bursaspor altyapısından çıkardığı ve daha sonra Fransa'nın Le Havre takımına götürdüğü Umut Meraş'ı Fransız takımlarına önerdi. Umut'un Fransa'daki performansının çok iyi olduğuna dikkat çeken teknik adam, bu duruma göndermelerde bulundu.

Akşam'a göre; bir televizyon programına katılan ve burada açıklamalar yapan Paul, özellikle sol bek bulmanın ne kadar zor olduğundan bahsetti. İşte açıklamalardaki en önemli kısım.

"Türkiye'de Umut Meraş ile çalıştım. Potansiyeli vardı ve Fransa'ya getirdim, açıkçası burada iyi iş çıkardı. Hatta PSG'de bile oynayacak kapasitesi vardı. Şimdi ise İstanbul'da mutsuz, Fransa'ya dönmek istiyor. Değerlendirilebilecek bir oyuncu."