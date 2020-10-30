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Spor Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:08:10 -
Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, küçük oyunlar sonrası 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Minyatür kale maçın ardından yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman tamamlandı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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