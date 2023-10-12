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Spor Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğüne sürpriz isim
Spor

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğüne sürpriz isim

Yeniakit Publisher
2023-10-12 18:04:00 -
Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğüne sürpriz isim

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yardımcısı Hari Vukas oldu.

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ın yardımcılığına antrenör Hari Vukas'ı getirdi.

Siyah-beyazlı ekipte Toni Modric ise atletik performans antrenörü olarak görev yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın yardımcı antrenörlüğüne Hari Vukas, atletik performans antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir. Vukas’a ve Modric’e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Hari Vukas ve Toni Modric, teknik direktör Igor Tudor'un 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında olmak üzere Galatasaray'ın başında bulunduğu dönemde yardımcı antrenörler olarak görev almıştı.

 
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