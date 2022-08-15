Beşiktaş'ta Welinton, artık yolcu!

Suudi Arabistan temsilcisi El Ittifak'ın uzun süredir peşinde olduğu Welinton için Beşiktaş'la büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde flaş bir gelişme yaşandı.

Milliyet'in haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi El Ittifak, uzun süredir peşinde olduğu Welinton için Beşiktaş'la büyük ölçüde anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar ile El Ittifak arasındaki son pürüzlerin giderilmesi halinde tecrübeli savunmacının yarın resmi sözleşmeyi imzalayabileceği öğrenildi.

Welinton sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz resmi maçlarda süre alamadı. Flamengo altyapısından yetişen Brezilyalı savunmacı daha sonra Alania, Coritiba, Umm Salal, Al-Khor ve Alanyaspor formaları giydi. Beşiktaş'ın tecrübeli stoperinin güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.