Beşiktaş'ta Weghorst'un alternatifi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un alternatifi belli oldu. Siyah-beyazlıların alternatif olarak belirlediği golcü yine Premier Lig'den...

Kiralık sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi yerine yeni bir golcü arayışlarını sürdüren yönetim, Valerien Ismael'in raporları doğrultusnuda hareket ederken, yeni transfer için de gün sayıyor. Beşiktaş'ın forvet transferinde bir numaralı hedefi Wout Weghorst'un durumu bugün netleşiyor.

Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Valerien İsmael'in mutlaka alınmasını istediği Weghorst için pazarlıklara 2 milyon Euro seviyesinden başlayan siyah-beyazlı idareciler, son olarak 2.7 milyon Euro'ya kadar çıktı.

Yıldız futbolcuyle rakamsal olarak el sıkışıldı. Ancak E. Frankfurt ve Borussia Dortmund'un da kendisiyle ilgilenmesi nedeniyle kararsız kaldı ve düşünmek için iki gün süre istedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Weghorst'ta olumsuz bir durum yaşanması halinde Sörloth ve daha başka alternatiflerimiz de var" demişti. O isimlerden birisinin Crystal Palace'ın oyuncusu Benteke olduğu ifade edildi.

Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu için Weghorst ve Sörloth'un durumuna göre hamle yapılacak. C.Palace, Benteke'yi bırakmayı düşünürse oyuncuya teklif götürülecek.