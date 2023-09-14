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Spor Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku! Trabzonspor maçı öncesi...
Spor

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku! Trabzonspor maçı öncesi...

Yeniakit Publisher
2023-09-14 16:48:00 -
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku! Trabzonspor maçı öncesi...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekipte zorlu mücadele öncesi Vincent Aboubakar gelişmesi yaşanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekipte zorlu mücadele öncesi Vincent Aboubakar gelişmesi yaşanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekipte zorlu mücadele öncesi Vincent Aboubakar gelişmesi yaşanıyor.

BeIN Sports'un haberine göre Vincent Aboubakar, ailevi problem nedeniyle Beşiktaş'tan izin aldı ve İstanbul'a dönmedi.

Aboubakar'ın Cuma günü İstanbul'da olması planlanıyor ve Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

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