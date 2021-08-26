Beşiktaş'ta Umut harekatı

Beşiktaş, milli futbolcu Umut Meraş için transfer harekatına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği futbolcu için Beşiktaş, A Spor'da yer alan habere göre 1 milyon Euro önerdi. 25 yaşındaki futbolcunun kulübü Le Havre ise 1,4 milyon Euro istedi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da takımda görmek istediği oyuncu için Beşiktaş, A Spor'da yer alan habere göre Fransız ekibi Le Havre'ye 1 milyon Euro önerdi.

Le Havre'nin Umut Meraş için Siyah - Beyazlılardan istediği rakam 1,4 milyon Euro oldu.

Le Havre'nin rakamı biraz daha aşağı çekmesini isteyen Beşiktaş, aradaki farkı da bonus şartına bağlamayı planlıyor.

Beşiktaş forması giymek için alacaklarını da bırakmaya hazır olan Umut Meraş'ın fedakarlığıyla transferin kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

Anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş, milli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.