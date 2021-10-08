Beşiktaş'ta Umtiti sürprizi

Yeni yönetimiyle yeni bir yapılanmaya giden Barcelona'da Samuel Umtiti bilmecesi devam ediyor.

Fransız savunmacı Ronald Koeman'ın planları arasında yer almazken Barcelona yönetimi de oyuncuyu göndermek için şartları zorluyor.

Sport gazetesinin haberine göre Barcelona yaz transfer döneminde yıldız futbolcu için taliplerini bekledi. 2023'e dek sözleşmesi bulunan Umtiti için üç talip vardı.

Nice ve Lazio'nun yanı sıra Beşiktaş'ın da yıldız futbolcuya kiralık olarak talip olduğu bildirilirken Barcelona'nın Ocak ayında oyuncuyu göndermek istediği konuşuluyor.

27 yaşındaki Fransız stoper 2016 yazında Lyon'dan 25 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Barça'da gözden çıkarılan Umtiti bu sezon hiçbir maçta görev yapmadı.

Beşiktaş yaz transfer döneminde Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kiralık olarak renklerine bağlamıştı.