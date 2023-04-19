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Spor Beşiktaş'ta, Ümraniyespor maçı hazırlığı
Spor

Beşiktaş'ta, Ümraniyespor maçı hazırlığı

Yeniakit Publisher
2023-04-19 19:45:00 -
Beşiktaş'ta, Ümraniyespor maçı hazırlığı

Beşiktaş, Süper Lig’in 30’uncu haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Oyuncular antrenmana ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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