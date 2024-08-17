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Spor Beşiktaş'ta tarihin en büyük ayrılık operasyonu! 22 oyuncunun bileti kesildi
Spor

Beşiktaş'ta tarihin en büyük ayrılık operasyonu! 22 oyuncunun bileti kesildi

Yeniakit Publisher
2024-08-17 16:23:00 -
Beşiktaş'ta tarihin en büyük ayrılık operasyonu! 22 oyuncunun bileti kesildi

Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, Hasan Arat başkanlığında büyük bir kadro değişikliğine gitti. Siyah-beyazlılar, 2024 yaz transfer döneminde 22 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Yeni sezonda üç kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, başkan Hasan Arat ve yönetimi önderliğinde kulüp tarihinin en büyük kadro operasyonlarından birini gerçekleştiriyor.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görüşleri doğrultusunda yürütülen bu süreçte, 22 futbolcuyla yollar ayrıldı.

2024 yaz transfer döneminde bugüne kadar Ciro İmmobile, Gabriel Paulista, Rafa Silva, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour gibi önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, bir yandan da takımda köklü değişiklikler yaptı.

Takımdan ayrılan oyuncular arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri, kulübe 2018 yılında Everton'a transferiyle en yüksek bonservis gelirini kazandıran Cenk Tosun oldu.

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk, siyah-beyazlılara veda etti.
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Bir diğer önemli ayrılık ise Valentin Rosier'den geldi. 2 yıl önce 4.8 milyon Euro bedelle transfer edilen Fransız sağ bek, bedelsiz olarak Leganes'e verildi.

Beşiktaş, kadroda yer alan 22 futbolcunun 11'ini kiralık olarak gönderirken (Hadziahmetovic, Tayfur, Emrecan Uzunhan, Aytuğ, Ahmet, Emrecan Bulut, Abdülmecid, Halil, Bilal, Necati, Kerem Atakan), 7'sinin sözleşmesi bedelsiz olarak feshedildi (Rosier, Rebic, Hasic, Montero, Umut, Erdoğan, Gudjulfi). Sözleşmeleri sona eren Cenk Tosun ve Ghezzal ile yeni anlaşma yapılmazken, Gökhan İnler futbolu bıraktı. Bu süreçte Beşiktaş, ayrılan oyunculardan bonservis geliri elde edemedi.

Yönetim, takımın yapısını güçlendirmek ve şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek için büyük bir kadro yenileme operasyonuna imza atmış oldu.

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