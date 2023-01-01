Beşiktaş'ta sürpriz Cenk Tosun hamlesi!

Son dönemde gösterdiği etkili performansla adından sıkça söz ettiren Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un sözleşmesindeki opsiyon bekletilmeden yeni kontrat imzalanacak.

Everton ile sözleşmesini uzatmayıp yeniden siyah-beyazlı takıma dönen Cenk Tosun için üçüncü Beşiktaş kariyeri iyi başladı.

Valerien Ismael'in çok fazla şans vermediği milli yıldız, Şenol Güneş'in takıma gelmesi sonrasında adeta patlama yaşadı.

Son haftalarda rakiplerin korkulu rüyası haline gelen ve peş peşe golleri sıralayan Cenk için flaş bir karar alındı. Sezon sonuna doğru otomatik olarak uzaması beklenen kontratı bu süreden önce yenilenecek.

31 yaşındaki oyuncu, sezon başında 1+1 yıllık kontrata imza atmış, karşılığında da 700 bin Euro maaşı kabul etmişti.

Kontratındaki opsiyon, 25 maça çıkması halinde devreye girecekti ancak yönetim, kalan 10 maçı beklemeyecek.

Kısa süre içinde Cenk ile bir araya gelecek olan siyah-beyazlılar, sözleşmedeki opsiyonu devreye alarak +1 yıl daha ekleyecek.

Ayrıca Cenk'in ücretine zam yapılması planlanıyor. 14 lig, 1 Türkiye Kupası maçında görev alan ve 570 dakika sahada kalıp 6 gol, 2 asist üreten tecrübeli oyuncunun bu performansı alkış topladı.

Haber7.com'a göre; Gaziantepspor'dan serbest statü ile Beşiktaş'a transfer olan ve siyah beyazlı forma ile adından söz ettirmeyi başaran Cenk Tosun, şu anda beraber çalıştığı Şenol Güneş döneminde Şampiyonlar Ligi'ndeki golleriyle Avrupa'nın birçok takımını peşine takmış ve rekor ücretle Everton'ın yolunu tutmuştu.