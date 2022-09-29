Beşiktaş'ta sözleşme krizi son buldu!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'yla 4 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'yla 4 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
ASpor'a göre; Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.
21 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş'la 4 yıllık yeni imza atacak. Öte yandan Ersin, yıllık 700 bin euro kazanacak. İmzaların birkaç gün içinde atılacağı öğrenildi.
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