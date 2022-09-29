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Spor Beşiktaş'ta sözleşme krizi son buldu!
Spor

Beşiktaş'ta sözleşme krizi son buldu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'yla 4 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 11:38:00 -
Beşiktaş'ta sözleşme krizi son buldu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'yla 4 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

ASpor'a göre; Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

21 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş'la 4 yıllık yeni imza atacak. Öte yandan Ersin, yıllık 700 bin euro kazanacak. İmzaların birkaç gün içinde atılacağı öğrenildi.

 

 


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