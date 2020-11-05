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Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı
Spor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:58:24 -
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yalçın'ın doğum gününün futbol takımının Gaziantep FK maçı için kamp yaptığı otelde kutlandığı belirtildi.

Kutlamada, asbaşkan Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar ile yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban'ın da yer aldığı aktarıldı.

Yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcuların yeni yaşında Sergen yalçın'a mutluluk dilediği ifade edildi.

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