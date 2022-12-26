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Spor Beşiktaş'ta Şenol Güneş düğmeye bastı!
Spor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş düğmeye bastı!

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Ozan Tufan için eski hocası Şenol Güneş'in devreye girdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 11:00:00 -
Beşiktaş'ta Şenol Güneş düğmeye bastı!

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Ozan Tufan için eski hocası Şenol Güneş'in devreye girdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ozan Tufan'ı teknik direktör Şenol Güneş bizzat aradı.

Tecrübeli futbolcu, üzerinde büyük emeği olan Güneş'e "Kulübümle anlaşırsanız gelirim hocam" yanıtını verdi.

Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Ancak Ozan'ı sezon başında 3 milyon Euro'ya alan Hull City, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

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