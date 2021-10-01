Beşiktaş'ta sayı 8'e düştü
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kadro belli oldu. Siyah beyazlılarda 8 eksik bulunuyor.
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu. N'Koudou, Welinton, Montero, Atiba, Ghezzal, Larin, Pjanic ve Mehmet Topal kafilede yer almadı.
Kadroda yer almayan N'Koudou, Welinton, Montero, Atiba, Ghezzal, Larin, Pjanic ve Mehmet Topal zorlu maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu şöyle:
Ersin, Mert, Rosier, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can, Necip Uysal, N'Sakala, Vida, Kenan Karaman, Serdar, Güven, Berkay, Ege, Emirhan, Umut, Alex Teixeira.