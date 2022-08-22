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Spor Beşiktaş'ta şaşırtan bir ayrılık daha!
Spor

Beşiktaş'ta şaşırtan bir ayrılık daha!

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, Süper Lig takımlarından Ümraniyespor yolunda. Siyah beyazlıların, 21 yaşındaki orta sahayı 1 yıllığına İstanbul ekibine kiralaması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 20:18:00 -
Beşiktaş'ta şaşırtan bir ayrılık daha!

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, Süper Lig takımlarından Ümraniyespor yolunda. Siyah beyazlıların, 21 yaşındaki orta sahayı 1 yıllığına İstanbul ekibine kiralaması bekleniyor. 

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz'ın transferi için harekete geçti.

beIN Sports'un haberine göre; İstanbul temsilcisinin 21 yaşındaki orta sahayı kiralamak istediği ve Beşiktaş'la görüşmelere başladığı belirtildi.

Genç futbolcu, daha önce 2020-2021 sezonunun devre arasından 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Ümraniyespor forması giymişti.

Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon Beşiktaş'ta ilk haftadaki Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. 21 yaşındaki orta saha Alanyaspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında ise sonradan oyuna dahil oldu..

 

 

 

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