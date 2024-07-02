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Spor Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor
Spor

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-07-02 16:41:00 -
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Beşiktaş'ta futbolcular, bu sabah sağlık ekibi tarafından esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testinden geçirildi.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta futbolcuların sağlık kontrolleri de sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Bakhtiyor Zainutdinov, Jean Onana, Emir Yaşar, Alex Oxlade-Chamberlain, Göktuğ Baytekin, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Valentin Rosier, Kerem Atakan Kesgin, Ajdin Hasic, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Bulut, sağlık ekibi tarafından; esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testinden geçirildi.


Detaylı kan tetkikleri yapılan siyah-beyazlı oyuncular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
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