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Spor Beşiktaş'ta Rosier depremi
Spor

Beşiktaş'ta Rosier depremi

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın Kayserispor maçında kırmızı kart gören oyuncusu Valentin Rosier'i PFDK'ya sevk etti. Öte yandan Rosier dışında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "sportmenliğe aykırı hareket", Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik ise "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 20:04:00 -
Beşiktaş'ta Rosier depremi

Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Valentin Rosier PFDK'ye sevk edildi.

Fransız futbolcunun sevk nedeninin "hakaret" olduğu belirtildi.

İşte yapılan açıklama:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Öte yandan Valentin Rosier dışında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "sportmenliğe aykırı hareket", Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik ise "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

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