0553 313 94 23

Beşiktaş'ta Rebocho, ilk antrenmanına çıktı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:18
Beşiktaş'ta Rebocho, ilk antrenmanına çıktı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, yeni transfer Rebocho'nun da yer aldığı belirtildi.

Portekizli oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra tesislere geldiği ve idmanda takımdan ayrı koşu yaptığı aktarıldı.

Siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson ile Enzo Roco'nun takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:18
  1. antrenman
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
  4. ilk
  5. Pedro Rebocho
  6. SÜPERLİG
  7. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçelievler'de silah kaçakçılarına ağır darbe!
    1. Bahçelievler'de silah kaçakçılarına..
    2. Türkiye'nin hamlesi sonrası KKTC'den..
    3. Milli futbolcu Cengiz Ünder’in kurban..
    4. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 1 ölü
    5. İstanbul'da kurbanlık satışları
    6. Sazlık alandaki yangında..
    7. Trabzon’da serinlemek için denize..
    8. Alaçam Dağları’nda 7 hektarlık orman..
    9. Iraklı Milletvekili İlevi: "İran ile..
    10. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    11. MHP lideri Bahçeli: "Türkiye’yi ateş..
    12. Bayramda memleketlerine gidemeyen..
    13. Öldüğü iddia edilmişti! Devlet başkanı..
    14. AK Parti’li gençler yardım çağrısına..
    15. Diyarbakırlı iş adamı Amerika’da yılın..
    16. AK Parti'de bayramlaşma
    17. Türk Kızılay Kerkük'te bin 150 aileye..
    18. Bakanlar Soylu ve Turhan, Trabzon’da..
    19. Konoplyanka transferinde flaş gelişme!
    20. ‘Süresiz nafaka’ Yargıtay üyesini..
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak