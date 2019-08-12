Beşiktaş'ta Rebocho, ilk antrenmanına çıktı



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, ilk antrenmanına çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, yeni transfer Rebocho'nun da yer aldığı belirtildi. Portekizli oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra tesislere geldiği ve idmanda takımdan ayrı koşu yaptığı aktarıldı. Siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson ile Enzo Roco'nun takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi. Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.



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