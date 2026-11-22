Beşiktaş'ta park halindeki otomobile çarpan otomobil yan yattı!
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Otomobilde bulunan 3 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Sinanpaşa Mahallesi’nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde ilerleyen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki lüks araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın park halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattığı, otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin ise vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldığı görüldü.