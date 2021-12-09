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Spor Beşiktaş’ta Miralem Pjanic depremi
Spor

Beşiktaş’ta Miralem Pjanic depremi

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Miralem Pjanic ile ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 09:46:00 -
Beşiktaş’ta Miralem Pjanic depremi

Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş yaz transfer döneminin son günlerinde Miralem Pjanic'i kadrosuna katarak ses getirmişti.

Bosna Hersekli yıldızı Barcelona'dan kiralık olarak renklerine bağlayan siyah-beyazlı ekibin bu hamlesi yankı uyandırsa da yıldız futbolcunun Türkiye macerasındaki performansı beklentilerin altında kaldı.

Şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 11 resmi maçta görev yapan Miralem Pjanic için Sırp basınından yeni bir iddia gündeme geldi.

"Beşiktaş, Pjanic'in fiziksel durumundan memnun değil"

Zurnal gazetesinin haberine göre, Beşiktaş devre arasında Miralem Pjanic'in kiralık kontratını feshedip oyuncuyu Barcelona'ya geri göndermek istiyor.

Haberde yıldız futbolcunun Beşiktaş'taki düşük performansına vurgu yapılırken siyah-beyazlı ekibin Pjanic'in fiziksel durumundan memnun olmadığı da aktarıldı.

Pjanic'in Beşiktaş'a imza atmasındaki temel kriterlerden olan Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların da ayrılığı ateşleyebileceği öne sürüldü. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçtan da yenilgiyle ayrılarak turnuvayı puansız tamamlamıştı.

11 maçta 4 asistlik katkı veren Miralem Pjanic'in mevcut kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Tarafların anlaşması durumunda oyuncunun ara transfer döneminde de kulüpten ayrılması mümkün.

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