  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş’ta, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Spor

Beşiktaş’ta, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 16:44:00 -
Beşiktaş’ta, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugünkü idmanda 19 yaş altı takımıyla hazırlık maçı oynandı.

Karşılaşmadan 8-0 galip ayrılan A takım müsabakaya, Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Berkay Vardar, Umut Meraş, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Alex Teixeira, Emirhan Delibaş ve Güven Yalçın ilk 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlılarda ikinci yarıda Necip Uysal'in yerine Welinton, Oğuzhan Özyakup'un yerine Josef de Souza, Alex Teixeira'nın yerine Demir Ege ve Emirhan Delibaş'ın yerine de Rachid Ghezzal forma giydi.

A takımın gollerini Can Bozdoğan (3), Umut Meraş, Emirhan Delibaş, Güven Yalçın, Rachid Ghezzal ve Demir Ege Tıknaz attı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay