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Spor Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! Test sonuçları pozitif çıktı
Spor

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! Test sonuçları pozitif çıktı

Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 14:12:00 - 2022-01-04 14:13:00
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! Test sonuçları pozitif çıktı

Beşiktaş, bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının COVID-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, yarın (5 Ocak) Katar’ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

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