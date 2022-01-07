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Spor Beşiktaş'ta koronavirüs paniği
Spor

Beşiktaş'ta koronavirüs paniği

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile Süper Kupa finalinde ilk 11'de başlayan 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 00:46:00 -
Beşiktaş'ta koronavirüs paniği

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli'nin Süper Kupa finali sonrası koronavirüs test sonucu pozitif olarak çıktı. Siyah-beyazlı ekipte, Önder Karaveli ile birlikte Süper Kupa finalinde Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar’da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

7 gün karantinada kalacak olan Önder hoca Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayacak.

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