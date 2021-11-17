  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeri tespit edildi! Salih Mirzabeyoğlu'na telegram işkencesi yapan FETÖ'cü isim deşifre oldu

AK Parti'den flaş EYT açıklaması: Gündemde yok

Ortaya çıkan ses kaydı, CHP'yi karıştırdı! "Bizim sayemizde oradasınız" deyip galiz küfürler savurdu

"Helalleşme" tartışmasına o da katıldı... İnce'den Kılıçdaroğlu'na manidar cevap

Milyonları ilgilendiren o yasa teklifi Meclis’te!

CHP'li Kadir Gökmen Öğüt'ün skandal NATO çıkışına tokat gibi cevap!

AKINCI TİHA'da bomba gelişme! Artık daha güçlü

Görüşmede Biden'a olay tehdit! "Ateşle oynayan yanar"

Erdoğan'ın tüyleri diken diken eden Sezai Karakoç şiiri yeniden gündem oldu! #SezaiKarakoç

Kılıçdaroğlu’nun oyuncu kadrosu genişliyor: ‘Domuzcu holigan’ Kaftancıoğlu da tiyatroya dahil oldu!
Yerel Beşiktaş’ta korkunç kaza: 2 yaralı
Yerel

Beşiktaş’ta korkunç kaza: 2 yaralı

Barbaros Bulvarında direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun karşı şeridine geçen otomobil, otobüs durağı ve aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 05:27:00 -
Beşiktaş’ta korkunç kaza: 2 yaralı

Kaza saat 02.00'da Beşiktaş Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 TD 3733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Torun Seyidoğlu idaresindeki 34 TBZ 60 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazanın etkisiyle yoldaki korkulukları aşarak yolun karşı şeridine geçen otomobil, otobüs durağı ve elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan iki kişi yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı kazayı gazetecilere anlatan Torun Seyidoğlu, “Ben seyir halindeydim müşterim vardı. Şişli’ye gidiyorduk arabada sallandık müşteri ile beraber. Beni solumdan buraya zıplattı. Takla atarak geldi. Kaçmasam beni parçalayacaktı. Demirlerden buraya geldiğine göre hızının hesabını sen yap” şeklinde konuştu. Polis ekipleri, kazanın çıkış nedenini araştırmak inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Dur' ihtarına uymayan şüpheliyi vuran uzman çavuş tutuklandı
Yerel

'Dur' ihtarına uymayan şüpheliyi vuran uzman çavuş tutuklandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak elinde bir cisimle ormana kaçan ve ekiplerce vurulan kişinin yaşamını ..
FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi enselendi
Gündem

FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi enselendi

FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin, düzenlenen operasyonla gözaltı..
AK Parti'den flaş EYT açıklaması: Gündemde yok
Ekonomi

AK Parti'den flaş EYT açıklaması: Gündemde yok

EYT meselesi hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "EYT'nin yaşla ilgili hususları haricinde kalanlar, talepler değerlend..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay