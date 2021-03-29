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Spor Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Spor

Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile 4 Nisan Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 14:49:00 -
Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlı oyuncular; pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

Antrenman yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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