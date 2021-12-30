Beşiktaş'ta Kaptan ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta yeni sezonda takımda düşünülmeyen kaptan Domagoj Vida'ya teklif gelmesi halinde ara transfer döneminde gidişine onay verilecek.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, üst üste yaptığı bireysel hatalarla puan kayıplarına neden olan oyuncular arasında yer aldı. siyah-beyazlı yönetiminin sözleşme yenilemek için önerdiği yıllık 1.5 milyon Euro'yu da reddeden Hırvat stoper 2 milyon Euro ısrarını sürdürüyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun hem performansının düşüklüğü hem de istediği rakamda ısrarcı olması yönetimi yeni bir karara sevk etti.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Vida'nın mukavele yenileme görüşmelerini askıya aldı. Yıllık 3.4 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Yönetim, devre arasında teklif gelmesi halinde Vida'nın gidişine verecek.