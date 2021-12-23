Beşiktaş'ta ibrasızlık savaşı

Beşiktaş'ta cumartesi günü gerçekleşecek mali genel kurul öncesi savaş baltaları çekildi. Ahmet Nur Çebi ile Fikret Orman cepheleri 'ibrasızlık' için çalışmalara başladı.

2020'de pandemi nedeniyle ertelenen mali genel kurulun ilk gününde Fikret Orman dönemi oylanacak. Gelen bilgilere göre Ahmet Nur Çebi yönetimi ortak karar aldı. Fikret Orman dönemini ibra etmeyecek.

Fikret Orman bu durumdan haberdar edildi. Mahkeme karşısında zor duruma düşmek istemeyen eski başkan hazırlık yaptı. Eski Başkan Orman, mali genel kurula katılmayacak. Ancak oylamada negatif bir durumun önüne geçmek için kongre üyeleri arasında bir organizasyon yaptı.

Kendisini destekleyen herkesin mali genel kurula gitmesi ve ibra oylamasında kendi lehine oy vermesi için çalışma yaptı.

Orman'ın asıl hamlesi ise Pazar günüyle ilgili. Çebi döneminin oylanacağı mali genel kurulun ikinci gününde Fikret Orman başka bir planlama içinde... Gelen bilgilere göre kendisini ibra etmesini isteyen isimlerden Çebi ve yönetimini ibra etmemesini istedi.