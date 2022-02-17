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Spor Beşiktaş'ta Güven Yalçın ayrılıyor mu?
Spor

Beşiktaş'ta Güven Yalçın ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Güven Yalçın'ın kulüp tarafından yapılan teklifi kabul etmediği yönündeki haberlere menajerinden yalanlama geldi. Güven Yalçın için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 10:55:00 -
Beşiktaş'ta Güven Yalçın ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Güven Yalçın'ın kulüp tarafından yapılan teklifi kabul etmediği yönündeki haberlere menajerinden yalanlama geldi. Güven Yalçın için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Güven Yalçın'ın, Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı yeni kontrat görüşmelerindeki teklifi kabul etmediği iddia edilmişti.

Güven Yalçın'ın menajeri Ersin Akan konuyla ilgili iddiaları yalanlarken, 'Güven'in yeni sözleşmesi konusunda Beşiktaş'la anlaşamadığımız iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor' ifadelerini kullandı.

2018 yılında Alman ekibi Bayer Leverkusen'dan 150 bin Euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 maçta şans bulurken, 4 gol 3 asistle Beşiktaş'a katkı verdi.

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