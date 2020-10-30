Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku

Siyah-Beyazlılar’da, pazar günkü Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi büyük bir şok yaşandı. Gökhan Töre’nin, antrenman öncesinde alt adalesinde bir sıkıntı yaşadığı bildirildi.

Ağrıları olduğu tespit edilen Töre çalışmada yer almazken, sağlık ekibinin de başarılı oyuncunun tedavisi için hemen harekete geçtiği bildirildi. Yapılan kontrollerde Töre’nin, Yeni Malatya karşısında oynamasının zor olduğu belirtildi. Bu durum elbette teknik direktör Sergen Yalçın’ı sıkıntıya soktu. Sakatlıktan bir türlü kurtulamayan N’Koudou’nun yanı sıra Atakan ile Hasiç’ten sonra Töre’nin de olmaması, kanat bölgesi için Sergen hocanın yeni bir problemle başbaşa kalmasına neden oldu.

Solda yine Larin oynar

Tecrübeli çalıştırıcının elinde gerçek kanat olarak şu an sadece Rachid Ghezzal bulunuyor. Malatya önünde, tıpkı Denizli maçında olduğu gibi Ghezzal’ın sağda, normalde forvet olan Larin’in de solda yer alacağı öğrenildi. Ancak karşılaşmaya kadar ya da maç sırasında bu iki isimden birinde problem olursa, kimin onların yerini dolduracağı da merak konusu.