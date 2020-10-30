  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku
Spor

Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku

Son idman öncesi Gökhan Töre, adalesinde ağrı hissetti. Tecrübeli oyuncunun, Yeni Malatya karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi. Beşiktaş’ın kadrosunda, şu an kanat oyuncusu olarak sadece Ghezzal kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 08:14:00 -
Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku

Siyah-Beyazlılar’da, pazar günkü Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi büyük bir şok yaşandı. Gökhan Töre’nin, antrenman öncesinde alt adalesinde bir sıkıntı yaşadığı bildirildi.

Ağrıları olduğu tespit edilen Töre çalışmada yer almazken, sağlık ekibinin de başarılı oyuncunun tedavisi için hemen harekete geçtiği bildirildi. Yapılan kontrollerde Töre’nin, Yeni Malatya karşısında oynamasının zor olduğu belirtildi. Bu durum elbette teknik direktör Sergen Yalçın’ı sıkıntıya soktu. Sakatlıktan bir türlü kurtulamayan N’Koudou’nun yanı sıra Atakan ile Hasiç’ten sonra Töre’nin de olmaması, kanat bölgesi için Sergen hocanın yeni bir problemle başbaşa kalmasına neden oldu.

Solda yine Larin oynar

Tecrübeli çalıştırıcının elinde gerçek kanat olarak şu an sadece Rachid Ghezzal bulunuyor. Malatya önünde, tıpkı Denizli maçında olduğu gibi Ghezzal’ın sağda, normalde forvet olan Larin’in de solda yer alacağı öğrenildi. Ancak karşılaşmaya kadar ya da maç sırasında bu iki isimden birinde problem olursa, kimin onların yerini dolduracağı da merak konusu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgalden kurtarılan bölgelerde kurulacak! Aliyev imzaladı
Dünya

İşgalden kurtarılan bölgelerde kurulacak! Aliyev imzaladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kurulması yönünde karara imza attı. ..
Fransa'daki saldırının faili bakın kim çıktı!
Dünya

Fransa'daki saldırının faili bakın kim çıktı!

Fransa'da "Allah'u Ekber" diyerek polise saldıran şahsın aşırı sağcı bir grup olan Generation Identity'ye mensup olduğu ortaya çıktı. ..
Ahmet Özal’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Ahmet Özal’dan canlı yayında flaş açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özme..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay