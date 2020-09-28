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Spor Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Spor

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Teknik direktör Sergen Yalçın çift kale maçta forma giydi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:56:50 -
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve istasyon koşuları sonrası pas, top kapma antrenmanlarının yanı sıra kondisyon koşuları ile bire bir mücadelenin yer aldığı antrenman yaptı.

İdman yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Sergen Yalçın çift kale maçta forma giydi.

Yarın izin yapacak Beşiktaş hazırlıklarına 30 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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