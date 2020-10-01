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Spor Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:10:24 -
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışmaları ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam etti. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.



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