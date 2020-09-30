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Spor Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:54:17 -
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.


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