Beşiktaş’ta Gedson Fernandes heyecanı

Siyah-beyazlılar, bu gece yarısına kadar 25 kişilik oyuncu listesini bildirecek. Kartal'ın liste oluşturmada herhangi bir sorunu bulunmuyor. Türkiye'de yetişmiş 8 oyuncu isteyen UEFA'nın şartlarını 9 futbolcu karşılıyor. Bu isimler şunlar: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Necip Uysal, Salih Uçan. Diğer Türk oyuncular, Oğuzhan, Kenan, Güven, Gökhan ve Can Bozdoğan yurt dışındaki kulüplerde yetiştiği için bu kritere uygun değil.

Bu 8 oyuncunun dördü ise kulübün altyapısından yetişmiş olması gerekirken kritere uyan o isimler; Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal ve Serdar Saatçı... Listeye en az 2 en fazla 3 kaleci yazılabiliyor. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu, Mert Günok ve Emre Bilgin'i bildirecek.

Siyah-beyazlıların listeye bildireceği yabancı oyuncular ise; Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, N'Koudou, Larin, Batshuayi.

Bugün orta saha transferiyle ilgili yeni bir gelişme olmaması halinde Ajdin Hasic'in adının yazılabileceği ifade edildi.

Fernandes için kritik gün

Bu arada İtalyan basını Beşiktaş ve Galatasaray 'ın transfer etmek istediği Gedson Fernandes için Siyah-Beyazlılar'ın Benfica ile anlaştığını yazdı. Ancak Portekiz ekibinin geçici başkanı Rui Costa bu iddiaları "Doğru değil" ifadesiyle yalanladı.

Benfica'nın iki Türk kulübünün beklentisine rağmen 22 yaşındaki orta sahayı kiralık göndermeyi düşünmediği belirtildi. Şampiyonlar Ligi kadrosunu bu gece verecek olan Beşiktaş, gün içinde herhangi bir gelişme yaşanmazsa Gedson Fernandes defterini kapatacak.