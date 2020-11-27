Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme ve yenilenme çalışmaları yapıldığı belirtildi.
Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.