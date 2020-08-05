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Aktüel

Beşiktaş’ta evde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-05 03:59:35 -
Beşiktaş’ta evde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş’ta apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy Mahallesi Arnavutköy Dere Sokak’taki 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina boşaltılırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kimsenin yara almadığı olayda yangının çıktığı dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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