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Spor Beşiktaş'ta derbi öncesi Vida depremi
Spor

Beşiktaş'ta derbi öncesi Vida depremi

Sakatlanan Domagoj Vida Beşiktaş-Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 22:46:00 -
Beşiktaş'ta derbi öncesi Vida depremi

Dünya Kupası'na doğrudan katılan Hırvatistan, hazırlık maçında Bulgaristan'ı konuk etti. Hırvatistan rakibini 2-1 mağlup ederken Domagoj Vida'nın sakatlığı derbi öncesi Beşiktaş'ın canını sıktı.

Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı bilinmiyor

Karşılaşmada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada penaltıdan Luka Modric ve 80. dakikada Andrej Kramaric atarken Bulgaristan'ın tek golü 69. dakikada Kiril Despodov'dan geldi. Mücadelede Beşiktaşlı Domagoj Vida sakatlanırken, Beşiktaş'ın yıldızının hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında forma giyip giymeyeceği bilinmiyor.

"Gerçekten üzgünüm"

Karşılaşmanın ardından Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic, "Bu maçta Skoric ve Vida'yı sakatlıklardan dolayı değiştirmek zorunda kaldık. İkisi için de gerçekten üzgünüm" dedi.

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