Beşiktaş'ta Dele Alli resmen açıklandı!
Beşiktaş, Dele Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Dele Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Siyah-Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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