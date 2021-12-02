  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ta can sıkıcı gelişme! Açıklama yapıldı
Spor

Beşiktaş'ta can sıkıcı gelişme! Açıklama yapıldı

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta 5 eksik bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 18:42:00 -
Beşiktaş'ta can sıkıcı gelişme! Açıklama yapıldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Alex Teixeira, Montero ve Gökhan Töre kadroda yer almadı. Necip Uysal da cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Pjanic sürprizi

Gün içerisinde Miralem Pjanic'in sakatlık yaşadığı yönünde çıkan haberlere karşın yıldız futbolcu da Kasımpaşa maçının kadrosunda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay