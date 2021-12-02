Beşiktaş'ta can sıkıcı gelişme! Açıklama yapıldı
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta 5 eksik bulunuyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Alex Teixeira, Montero ve Gökhan Töre kadroda yer almadı. Necip Uysal da cezası sebebiyle forma giyemeyecek.
Pjanic sürprizi
Gün içerisinde Miralem Pjanic'in sakatlık yaşadığı yönünde çıkan haberlere karşın yıldız futbolcu da Kasımpaşa maçının kadrosunda bulunuyor.