Beşiktaş'ta büyük deprem! Burak Yılmaz, ünlü oyuncuyu antrenmandan kovdu!
Beşiktaş'ın hocası Burak Yılmaz, disiplinsiz tavırları ve isteksizliği nedeniyle Ante Rebic'i antrenmandan gönderdi. Detaylar haberimizde...
Beşiktaş Teknik SorumlusuBeşiktaş'ta olay var! Burak Yılmaz tecrübeli futbolcuyu idmandan kovdu disiplinsiz tavırları nedeniyle Ante Rebic'i antrenmandan gönderdi.
Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırları ve istediklerini yapmaması nedeniyle Burak Yılmaz, 'Haydi kardeşim, çık idmandan' dedi ve Rebic'i gönderdi.
2 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Ante Rebic'i sezon başında 2.5 milyon euro garanti ücret ve 280 bin euro imza parasıyla 2 yıllığına kadrosuna katmıştı.
Gol katkısı yapamadı
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30 yaşındaki Hırvat hücumcu, oynadığı 9 resmi maçta 205 dakika süre aldı ve skora gol - asist katkısı yapamadı.