Beşiktaş'ta bir yol çökmesi daha

Akatlar Mahallesi Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi ile Zeytinoğlu Caddesi'nin birleştiği kavşakta akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Sürücülerin bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin oluştuğu kavşakta güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yoldaki çöken alanın etrafını bariyerle çevirdi. Yoldaki çöken bölümün sabah saatlerinde onarılacağı öğrenildi.



Öte yandan, geçen hafta da BeşiktaşDolmabahçe'de benzer şekilde yol çökmesi olayı yaşanmıştı.