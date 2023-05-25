Beşiktaş'ta bir bu eksikti! Tam işler yolunda giderken...

Beşiktaş'ta bir türlü sakatlıklardan kurtulamayan ve bu sezon istediği performansı alamadığı Rachid Ghezzal ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda yapılanma hazırlığı içinde olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın ayrılığına sıcak bakıldığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'la yollarını ayıracağı öne sürüldü. Yönetimin, Körfez ekiplerinin talip olduğu Cezayirli yıldızı yaşadığı sakatlıklar ve yüksek maaşı nedeniyle satmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Beşiktaş'la sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Cezayirli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ghezzal'a Körfez ekiplerinin talip olduğu öne sürüldü.

31 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yönetimin de hem yaşadığı sakatlıklar hem de yüksek maaşı nedeniyle Rachid Ghezzal'la yolları ayırmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın sezon sonu Rachid Ghezzal için gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de Cezayirli yıldız için daha önce "Ghezzal için kayıp bir sezon oldu" ifadelerini kullanmıştı. Akşam'a göre;

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Beşiktaş formasıyla 11 lig maçına çıkan Rachid Ghezzal, 2 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.