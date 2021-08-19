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Spor

Beşiktaş'ta ayrılıklar var!

Beşiktaş’ta Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesi uzatılıp Ümraniyespor'a kiralandı. Geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da geçiren Tyler Boyd ise Çaykur Rizespor'a kiralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 19:23:00 - 2021-08-19 19:36:16
Beşiktaş'ta ayrılıklar var!

Beşiktaş’ta Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesi uzatılıp Ümraniyespor'a kiralandı. Geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da geçiren Tyler Boyd ise Çaykur Rizespor'a kiralandı.

Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a, Tyler Boyd'u ise Çaykur Rizespor'a kiralandı.

Sözleşmesi uzatılan Kartal Kayra Yılmaz, geçtiğimiz sezon olduğu gibi önümüzdeki yıl da Ümraniyespor'un başarısı için ter dökecek.

2020-2021 sezonunu Demir Grup Sivasspor'da tamamlayan Tyler Boyd ise Çaykur Rizespor kafilesine katılacak.

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