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Spor Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sakatlık durumu
Spor

Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sakatlık durumu

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:50:25 -
Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sakatlık durumu


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sakatlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "Futbolcularımızdan Ajdin Hasic'in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner'in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir. İki futbolcumuzun da tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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