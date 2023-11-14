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Spor Beşiktaşlı yıldız oyuncu "Futbolu bırakabilirim" açıklaması yaptı!
Spor

Beşiktaşlı yıldız oyuncu "Futbolu bırakabilirim" açıklaması yaptı!

Yeniakit Publisher
2023-11-14 15:09:00 -
Beşiktaşlı yıldız oyuncu "Futbolu bırakabilirim" açıklaması yaptı!

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok üzgün olduğu ve yakın çevresiyle yaptığı konuşmada "Futbolu bırakabilirim' dediği öne sürüldü. Detaylar haberimizde...

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlıklarla mücadele eden ve son olarak takımının Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan Ghezzal ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

"FUTBOLU BIRAKABİLİRİM"

Takvim'in haberinde Cezayirli futbolcunun yakın çevresiyle yaptığı konuşmada "Sürekli sakatlıklar yaşanıyorum bu şekilde devam ederse futbolu bırakabilirim" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

31 yaşındaki Cezayirli yıldız, son olarak Başakşehir maçının 41. dakikasında sakatlanan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil olmuştu. Ancak maçın ikinci yarısına çıkamayan futbolcu ile ilgili teknik direktör Rıza Çalımbay, Ghezzal'ın ağlayarak sakatlığı nedeniyle oynamayacağını söylemişti.

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