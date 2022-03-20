  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaşlı golcüye olay yorum: Gol makinesi diye aldık tıraş makinesi çıktı
Spor

Beşiktaşlı golcüye olay yorum: Gol makinesi diye aldık tıraş makinesi çıktı

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Michy Batshuayi, dün akşamki Hatayspor karşılaşmasında kaçırdığı gollerle taraftara saç baş yoldurdu. Sinan Engin'in Batshuayi yorumları yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 22:02:00 -

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi 1-1 beraberlikle sonuçlanan Hatayspor maçında kaçırdığı gollerle gündem oldu.

Daha önce Batshuayi ile ilgili olumlu yorumlar yapan Sinan Engin, dün akşamki programda "Gol makinesi aldık tıraş makinesi çıktı" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay