Beşiktaşlı golcüye olay yorum: Gol makinesi diye aldık tıraş makinesi çıktı
Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Michy Batshuayi, dün akşamki Hatayspor karşılaşmasında kaçırdığı gollerle taraftara saç baş yoldurdu. Sinan Engin'in Batshuayi yorumları yeniden gündem oldu.
Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi 1-1 beraberlikle sonuçlanan Hatayspor maçında kaçırdığı gollerle gündem oldu.
Daha önce Batshuayi ile ilgili olumlu yorumlar yapan Sinan Engin, dün akşamki programda "Gol makinesi aldık tıraş makinesi çıktı" ifadelerini kullandı.