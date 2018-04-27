Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile Türkiye Kupası maçına çıkmama kararını alması, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.

Tartışmalar arasından Beşiktaş Genel Kurulu Üyesi olduğu görülen Alper Bahadır isimli şahsın siyasi provokasyon yapması tepkilere neden oldu.

Söz konusu şahıs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başakşehir Fatih Terim Stadyum açılışında gerçekleştirilen maçta oynadığı fotoğrafının koyarak "3 mayista bu takımla oynayabilirsiniz @Fenerbahce" ifadeleriyle Cumhurbaşkanı'nı hedef gösterdi.

İşte o tweet: