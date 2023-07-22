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Spor Beşiktaşlı Futbolcu saldırıya uğradı
Spor

Beşiktaşlı Futbolcu saldırıya uğradı

Yeniakit Publisher
2023-07-22 23:30:00 -
Beşiktaşlı Futbolcu saldırıya uğradı

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, İstanbul Bakırköy'de maddi hasarlı kaza sonrası kavgada darbedildi.

Bakırköy'de, maddi hasarlı kazaya karışan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, kaza raporu tutulduğu sırada çıkan kavgada darbedildi. Yaralı futbolcu Emrecan Uzunhan hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren F.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde seyir halinde bulunan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, saat 16.00 sıralarında maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından yakın noktada bulunan benzinliğe geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti. Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.B.'nin, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kazayı gören Yunus Adıgüzel, "Bugün burada iki farklı kaza oldu. Birisi saat 16.00 sıralarında oldu, diğeri ise bir saat sonra oldu. İlk kaza maddi hasarlıydı, kısa sürede buradan ayrıldılar" dedi.

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