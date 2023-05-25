Beşiktaş'ın yıldızına eurolar yağacak! Müthiş haber...

Beşiktaş'ın sezon başında bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattığı Faslı stoper Romain Saiss için Nottingham Forest 5 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Öte yandan siyah-beyazlıların yıldız futbolcu, gösterdiği performans ile Avrupa devlerini peşine taktı. Beşiktaş kurmayları, tecrübeli futbolcu için 5 milyondan aşağı bir teklif gelmesi takdirde kabul etmeyeceği öğrenildi. Bunun yanında yıldız isme Avrupa devinin talip çıktığı kaydedildi.

Beşiktaş, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş yönetiminde yakaladığı önemli çıkışla 2022-23 sezonunun ikinci yarısında en çok puan toplayan takım oldu.

Kara Kartal, ligin ikinci yarısında çıktığı (biri ertelenen Antalyaspor maçı) 17 karşılaşmada sadece 1 kez kaybederken 3 beraberlik, 13 galibiyet aldığı bu seride 42 puan toplamayı başardı. Beşiktaş, bu performansıyla 15’er maç oynayan iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe’yi geride bırakmayı başardı.

Toplamda 74 puanı olan Kartal, bunların 41’ini yani yüzde 55’ini sezonun ikinci bölümünde topladı. Güneş, Beşiktaş ile 21 lig maçında 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşarken 2.33 puan ortalaması yakaladı.

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Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forets, Beşiktaşlı Romain Saiss’in peşini bırakmıyor. İngiliz kulübü ara transfer döneminde Faslı stoperi kadrosuna katmak için yoğun çaba harcamıştı. Saiss’le anlaşan Nottingham Forest son dakikada ortaya çıkan pürüzler nedeniyle transferi yetiştirememişti. Vatan'a göre;

Nottingham Forest’in Saiss için ısrarını sürdürdüğü belirlendi. İngiliz ekibinin sezon sonunu beklediği ve 33 yaşındaki başarılı stoperi renklerine bağlamak için Beşiktaş’a yeni bir teklif yapacağı ifade edildi. İngiltere’ye dönmeye sıcak bakan Saiss’in kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş’tan ayrılabileceği kaydedildi.

Ancak siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş’in savunmada en çok güvendiği isimlerden biri olan Saiss’i kolay kolay bırakmak istemiyor. Beşiktaş’ın Faslı futbolcuyu 4-5 milyon eurodan aşağı bir bonservis bedeline satmayacağı öğrenildi. Resmi teklifte bulunması halinde Nottingham Forest’ten 5 milyon euro talep edileceği aktarıldı.

Beşiktaş, Wolwerhampton’da 6 sezon aralıksız forma giyen Saiss’i sezon başında bedelsiz transfer ederken 2+1 yıllık sözleşme imzalatmıştı. Fas Milli Takımı ile Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda yarı final oynayan Saiss buradaki başarısıyla da Avrupa piyasasında adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Romain Saiss, Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıkarken 1 gol, 2 asiste imza attı. Tayyip Talha Sanuç’un sezonu kapatması üzerine sağ stoper pozisyonuna geçiş yapan Faslı savunmacı tek golünü Vodafone Park’ta Galatasaray’ı 3-1 yendikleri derbide kaydetti.