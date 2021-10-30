  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic'in geri adımı olay oldu! İspanya'da gündeme oturdu
Spor

Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic'in geri adımı olay oldu! İspanya'da gündeme oturdu

Barcelona'dan Ronald Koemen ile yaşadığı kriz nedeniyle ayrılan Miralem Pjanic'İN İspanyol ekibinde yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı paylaşım olay oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 14:38:00 -
Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic'in geri adımı olay oldu! İspanya'da gündeme oturdu

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, Koeman için önce sosyal medya hesabından, “Bu işi ne zaman bırakacağını bil” paylaşımında bulundu.

Pjanic tepkiler üzerine bu mesajı silip, "Koeman'a önündeki yolculukta iyi şanslar diliyorum. Ben takımım için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'harf hatası' hatırlatıldı! Sosyal medyada dalga konusu oldu
Siyaset

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'harf hatası' hatırlatıldı! Sosyal medyada dalga konusu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Taksim'de AKM açılışının gerçekleştirilmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'AVM y..
Whatsapp'ta çevrim dışı görünmenin 3 yolu
Teknoloji

Whatsapp'ta çevrim dışı görünmenin 3 yolu

WhatsApp'ta çevrimiçi görülmeyi tercih etmeyenler tarafından "nasıl çevrımdışı görünebilirim" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Whatsapp'ta nası..
Mustafa Sarıgül'den Ali Babacan sorusuna olay cevap
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den Ali Babacan sorusuna olay cevap

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulun..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay