Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic'in geri adımı olay oldu! İspanya'da gündeme oturdu
Barcelona'dan Ronald Koemen ile yaşadığı kriz nedeniyle ayrılan Miralem Pjanic'İN İspanyol ekibinde yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı paylaşım olay oldu.
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, Koeman için önce sosyal medya hesabından, “Bu işi ne zaman bırakacağını bil” paylaşımında bulundu.
Pjanic tepkiler üzerine bu mesajı silip, "Koeman'a önündeki yolculukta iyi şanslar diliyorum. Ben takımım için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" paylaşımında bulundu.